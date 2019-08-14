Пригожин высказался по поводу шутки Бузовой о блокадниках

Продюсер Иосиф Пригожин назвал недостойным комментариев бредом слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками.

«Она это делает, чтобы на нее обращали внимание. Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии», — сказал он 13 августа в интервью «Вечерней Москве».

Во вторник певица разместила в своем Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку. Бузова восторгается вкусом еды и заявляет, что она «блокадница». В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой.

В тот же день певица отреагировала на гнев интернет-пользователей. Она пояснила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду.

Мать Бузовой также заступилась за артистку. По словам Ирины Бузовой, бабушка певицы пережила блокаду и некоторые ее привычки укоренились во всей семье.

Ленинград был заблокирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 года. Осада города длилась 872 дня. За это время, по разным данным, в городе погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия удалось добиться лишь спустя год — 27 января 1944-го.