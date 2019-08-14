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Депутат пообещал отправить Бузовой книги о блокаде после ее шутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Член комитета Госдумы по физической культуре и делам молодежи от партии ЛДПР Дмитрий Свищев пообещал отправить книги о блокаде Ленинграда телеведущей и певице Ольге Бузовой, после того как она сравнила себя с блокадниками.

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«Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», — приводит слова Свищева «РИА Новости» в среду, 14 августа.

Как подчеркнул депутат, смеяться на тему блокады непозволительно. Он отметил, что за жизнью певицы изо дня в день следят миллионы молодых людей и поэтому она должна подавать хороший пример.

Чтобы Бузова поняла свою ошибку, парламентарий хочет отправить ей произведения Лидии Гинзбург, Леонида Пантелеева, Даниила Гранина, Алеся Адамовича и Дмитрия Лихачева, а также запись Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича.

Во вторник, 13 августа, певица разместила в своем Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку. Бузова восторгается вкусом еды и заявляет, что она «блокадница». В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой.

В тот же день певица отреагировала на гнев интернет-пользователей. Она пояснила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду.

Мать Бузовой также заступилась за артистку. По словам Ирины Бузовой, бабушка певицы пережила блокаду и некоторые ее привычки укоренились во всей семье.

Ленинград был заблокирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 года. Осада города длилась 872 дня. За это время, по разным данным, в городе погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия удалось добиться лишь спустя год — 27 января 1944-го.

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