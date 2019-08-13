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В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница. В своем Instagram во вторник, 13 августа, звезда разместила видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку.

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«Вот она, настоящая Ольга Бузова», — комментирует происходящее в кадре оператор.

«Ну вкусно мне! Я — блокадница», — восклицает, смеясь, Бузова.

В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой за фразу про блокадный Ленинград.

«Не смей упоминать даже это святое слово», — предупредила la.li847.

«Я блокадница»? Совсем что ли с дуба рухнула? Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!» — возмутилась akinina6911.

«Люди в то время вообще без еды были, а она сейчас приравняла себя к военным людям, которые долг за родину отдали», — написал lazarev_sergei23.

Ранее в июле Бузова анонсировала свой последний концерт. По ее словам, шоу состоится в московском зале Izvestia Hall, где она провела свой первый сольный концерт.

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