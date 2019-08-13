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Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками

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Фото: Instagram/buzova86
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Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.

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Во вторник, 13 августа, певица разместила в своем Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и тщательно облизывает за собой тарелку. Бузова восторгается вкусом еды и заявляет, что она «блокадница». В комментариях к посту подписчики обрушились на ведущую с критикой за фразу про блокадный Ленинград.

По словам Бузовой, она удивлена «странной реакцией» подписчиков, которых разозлил ролик. Она пояснила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду.

«У нас принято было всегда доедать всё, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа», — сказала телеведущая.

Ранее в июле Бузова анонсировала свой последний концерт. По ее словам, шоу состоится в московском зале Izvestia Hall, где она провела свой первый сольный концерт.

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