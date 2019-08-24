Жена Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта

Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.

«У него ночью был инфаркт миокарда, мы сейчас в больнице, он лежит в шоковой терапии, ничего не говорят больше, всё непонятно», — сказала Ольга Мамонова в беседе с журналистами РЕН ТВ в субботу, 24 августа.

Как пояснила жена поэта, инфаркт настиг Мамонова ночью в деревне в 140 км от Москвы, где у них дом.

«Почему-то я не доверила, чтобы там вызвать «скорую», потеряли три часа на дорогу до Москвы, но тут всё быстро делают», — добавила она.

О госпитализации музыканта стало известно ранее в этот же день. Состояние Мамонова оценивается как тяжелое, в связи с чем все его ближайшие концерты будут отменены.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт, актер, и радиоведущий. Известен по музыкальной «Звуки Му», моноспектаклям и главной роли в фильме «Остров» режиссера Павла Лунгина.