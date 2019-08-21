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Бузову обокрала обезьяна на Бали

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.

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Ведущая пожаловалась в своем Instagram, что животное подкралось к ней возле храма Улувату, когда она любовалась закатом.

«Это место у меня запомнится, как место, где обезьяна в наглую украла мои любимые очки. Просто запрыгнула мне на голову, сняла их и сгрызла на моих глазах», — написала Бузова.

Поклонники звезды подозревают, что на Бали проходят съемки нового шоу, в котором Бузова вновь попытается найти себе спутника жизни.

Ранее в августе общественники потребовали заблокировать аккаунт телеведущей после скандальной шутки про блокадницу — 13 августа Бузова опубликовала видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку.

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