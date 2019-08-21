Стало известно, кто будет воспитывать внучку Назаровой

Соседка народной артистки РФ Александры Назаровой, с которой они прожили на одной лестничной клетке 30 лет, рассказала, кто будет воспитывать 11-летнюю внучку актрисы после ее смерти.

«Конечно, она прекрасно отдавала себе отчет, что находится в преклонном возрасте. У девочки давно есть еще один опекун, сейчас внучка актрисы в лагере», — сказала подруга звезды российских сериалов в беседе с МК в среду, 21 августа.

Она уточнила, что лично не видела опекуна, но знает, что Назарова вместе с девочкой ездила к ней в гости.

Сын актрисы Дмитрий умер в возрасте 41 года — его нашли на лестничной клетке в одной из столичных многоэтажек со следом укола на руке. Все последующие годы Назарова в одиночку воспитывала его дочь Сашу. По словам соседки, мать ребенка лишили родительских прав и участия в жизни дочери она никогда не принимала.

Советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. В Театре имени Ермоловой, где она служила, утверждают, что с июля Назарова находилась в больнице из-за проблем с легкими, однако точный диагноз не называется. Известно, что во время лечения актриса впадала в кому.

Прощание с актрисой будет организовано на Новой сцене Театра имени Ермоловой в субботу, 24 августа. Время начала церемонии будет объявлено позже.

Александра Назарова являлась выпускницей Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Сначала актриса играла в Центральном детском театре, затем поступила на службу в Театр имени Ермоловой.

За свою актерскую карьеру Назарова снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Широкому зрителю она известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада». Звание народной артистки России ей присвоили в 2001 году.