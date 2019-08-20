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Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова, проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими, рассказала заместитель художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова.

«Она там и на трубках лежала, потом она впадала в кому и так далее», — сказала она журналистам РЕН ТВ во вторник, 20 августа.

При этом Боголюбова не уточнила, какой именно диагноз поставили артистке врачи.

О том, что Назарова умерла на 80-м году жизни, стало известно ранее в этот же день. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Артистка родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде, окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем поступила на службу в театр имени Ермоловой.

За время свое актерской карьеры Назарова снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Она известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада». В 2001 году ей присвоили звание народной артистки России.

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