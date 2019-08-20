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Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье в 35 лет

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Фото: Instagram
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Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил в Facebook ее друг Вадим Павлов.

«Только что мне принесли скорбную весть. Не стало еще одного моего хорошего друга <...> Олеси Яковлевой», — написал он во вторник, 20 августа.

По информации PrimaMedia, 35-летняя артистка утонула. Обстоятельства смерти не уточняются.

Прощание с исполнительницей состоится 21 августа во Владивостоке.

Яковлева — бывшая солистка Приморской филармонии. Она также участвовала в различных песенных конкурсах — «Бродвей», «Океанский проспект» и «СТС зажигает суперзвезду».

В последние годы певица жила в Санкт-Петербурге. У нее остались муж и четырехлетний сын.

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