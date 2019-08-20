Умерла народная артистка России Александра Назарова

Советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет, сообщается на сайте Московского драмтеатра им. М. Н. Ермоловой во вторник, 20 августа.

«Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — сказано в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Артистка родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде, окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем поступила на службу в театр имени Ермоловой.

За время свое актерской карьеры Назарова снялась более чем в 80-ти фильмах и телесериалах. Она известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?», сериалах «Моя прекрасная няня» и «Бригада». В 2001 году ей присвоили звание народной артистки России.