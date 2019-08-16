Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду

Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.

«Прошу Вас принять меры <…> в связи с размещением телеведущей Бузовой видеоролика в Instagram, где она в шуточной форме сравнила себя с блокадницей», — сказано в письме, выдержки из которого приводит РЕН ТВ в пятницу, 16 августа.

Общественники подчеркнули, что ужас, голод и лишения в период блокады Ленинграда не могут являться предметом для шуток. По мнению авторов письма, своим видео певица оскорбляет ветеранов и растлевает молодежь.

Ранее в августе Бузова опубликовала в Instagram видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, певица, смеясь, заявила: «Ну вкусно мне! Я — блокадница».

Однако подписчики шутку не оценили и в комментариях обрушились на ведущую с критикой, пишет «Газета.ру». Бузова назвала ажиотаж вокруг публикации странной реакцией и пояснила, что родилась в Ленинграде и детство провела со своими бабушками и дедушками, которые пережили блокаду, поэтому «принято было всегда доедать всё».

Мать телезвезды Ирина вступилась за дочь, отметив, что некоторые привычки бабушки-блокадницы «укоренились во всей семье», а в интернете «каждый видит в мере своей испорченности».