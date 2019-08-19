«Мне кажется, мы побили рейтинг «Дома-2»

Новый художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова, актер и режиссер Сергей Пускепалис уверен, что артисты устали от затяжного конфликта. Он надеется, что ему удастся увлечь всех работой, и мечтает, что на кассе его театра каждый вечер будет висеть табличка «Все билеты проданы». Об этом, а также о своих планах на посту худрука режиссер рассказал «Известиям» накануне первой встречи с труппой Волковского.

— На моей памяти Министерство культуры России впервые организовало открытый конкурс на должность худрука. Некоторые члены экспертного совета, заслушивавшие кандидатов, подвергли эту систему критике. Кое-кто даже назвал конкурс «попыткой поиграть в демократию». Как вы воспринимали всё это изнутри?

— Система была настолько демократической, что аж голову сносило. У всех из девяти претендентов были шансы победить : и у Дениса Азарова, и у Владимира Михайловича Алейникова, и у других режиссеров. Мое преимущество лишь в том, что я уже работал главным режиссером в Ярославском театре драмы имени Волкова . У меня остался очень хороший положительный опыт и позитивный багаж. Наверное, это тоже сработало.

В принципе, то, что Министерство культуры провело такой конкурс, для меня чудовищно интересно! Не могу сказать, что я испытывал огромную радость от того, что придется волноваться. Это очень серьезное испытание. Но меня оно очень взбодрило. Как, думаю, и других участников, которые проявили свои бойцовские качества. Оценивали нас серьезные люди из театрального сообщества, каждый со своим мнением и взглядом на театр. Кроме того, питчинг был доступен в прямой трансляции и каждый желающий мог посмотреть, насколько выбор был демократичным . Последних, кстати, как я понял, было довольно много. Мне кажется, мы даже побили рейтинг «Дома-2» .

Пускепалис Актер и режиссер Сергей Пускепалис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— 19 августа вас представят труппе, где вы познакомитесь с артистами. Подготовили вступительную речь или будете импровизировать?

— Знакомиться с артистами мне не придется, так как я практически всех знаю . Будучи главным режиссером Ярославского театра (Сергей Пускепалис возглавлял Волковский театр в 2009–2010 годах. — «Известия»), я был хорошо знаком со всеми артистами. Хотя за последние годы, уверен, труппа пополнилась новыми молодыми талантливыми ребятами. Так что в целом репетировать мне нечего. Я уверен, что всё будет проходить в доброжелательной атмосфере, потому что актерам уже надоела эта ситуация конфликта между худруком и директором , которая существовала в театре. Если честно, хочется оставить позади этот ненужный момент и приступить к плодотворной работе.

— Обсуждалась ли кандидатура директора театра? Не боитесь наступить на те же грабли, что и ваш предшественник Евгений Марчелли?

— Безусловно, я на них не наступлю. Есть ряд кандидатур, с которыми мне теперь надо будет более тесно и детально пообщаться. Это очень важный момент — с кем идти в бой. Директор — одна из ключевых фигур в театре. Он работает с государственными деньгами и должен быть щепетильным, чистоплотным. Я в этом смысле очень бдителен . Так что это должен быть человек, которому я смогу полностью доверять.

— Вы уже продумали свои первые шаги на новом посту?

— Начинается всё довольно традиционно. Я бы сказал, это такой точный набор, который входит в образование любого режиссера. Безусловно, надо понять занятость и востребованность каждого актера. Отсмотреть весь репертуар. Понять, что происходит с цехами, какая у нас производственная база, постановочный и производственный потенциал . Это целый набор необходимых мероприятий для того, чтобы понять, ощутить и подвести некий итог — чем мы вообще владеем? А после этого можно будет уже что-то корректировать .

Пускепалис Российский театр драмы им. Ф. Волкова в Ярославле Фото: Туристско-информационный центр Ярославля

— Что будет с наследием Евгения Марчелли?

— Театр сейчас находится на подъеме, и надо очень бережно отнестись к тому, что было создано, составляет славу и честь этого театра. Посмотреть, каким спросом пользуются те или иные спектакли у зрителя. Если какие-то меньше — усилить менеджмент для того, чтобы это продавалось. Очень важно, чтобы в кассе театра висел затертый листик «Все билеты проданы». Для меня это показатель успешности и правильно выбранного пути развития театра . Важно, чтобы афиша при этом соответствовала высокому уровню.

— Порой спросом пользуются спектакли совершенно невысокого уровня. Достаточно с горем пополам поставить Рэя Куни — и аншлаг почти обеспечен.

— Рэю Куни и Михаилу Мишину в этом смысле нужно поставить памятник. Когда в 1990-е годы абсолютно схлынул интерес к театру, они спасли огромное количество коллективов от зрительского бойкота. Я отношусь к ним с должным уважением и никакого высокомерия к этим текстам не испытываю. Это прекрасные анекдоты, весело и задорно рассказанные. И если там избежать каких-то бульварных вульгаризмов, будет просто блестяще.

— Евгений Марчелли упоминал в разговоре с «Известиями», что в театре есть небольшая группа артистов на бессрочных контрактах, которые почти не работают, но постоянно устраивают конфликты с руководством. Как будете решать эту ситуацию?

— Я рассматриваю этот вопрос с точки зрения Трудового кодекса. У этих людей есть образование, дипломы, определенные навыки — значит, как-то они должны проявляться. Я отброшу все свои предпочтения и постараюсь, чтобы эти актеры проявили свой талант. Где они его проявят? У меня есть на этот счет некие мысли, которые, как мне кажется, пойдут на благо театра. И, кстати, и на их благо тоже. Потому, что они наконец-то смогут проявить свои таланты, помочь и театру, вспомнить о своей основной профессии.

Например, в планах внедрить проект «Весь Шекспир» , который сейчас очень активно поддерживают на федеральном уровне. Напротив кассового зала в Ярославском театре с 11:00 и до 17:00 будут играть отрывки из всего Шекспира — под музыку, с трансляцией на большой экран . Чтобы это было не очень затратно, но эффектно. Попадает зритель в такое пространство, а там театр живет своей какой-то интересной, яркой жизнью в режиме нон-стоп.

Пускепалис Сергей Пускепалис Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Какие еще планы, если не секрет?

— Есть идея открыть подростковый клуб, а на его базе — медиабиблиотеку , где будут собраны записи лучших спектаклей со всей России. Мы будем разбирать спектакли, проводить конференции, учиться критическому анализу и так далее. Это клуб, который будет формировать маленького зрителя, а как итог — граждан нашего Отечества . Через призму театра формируется личность, мнение, отношение к действительности.

— Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков поделился с «Известиями», что у вас есть мысли проложить мостик между Волковским театром и МХАТом, делать совместные проекты.

— Мне кажется, это само собой разумеющееся, потому что наш творческий тандем уже никуда не исчезнет только из-за того, что мы находимся в разных городах. Мы будем сотрудничать не только с Эдуардом Бояковым, но и со многими моими товарищами, которые находятся в театрах Москвы и Петербурга. Связи должны крепнуть, интеграция ярославского театра в столичную театральную яркую жизнь напрашивается сама собой.

— Думали о том, кто из режиссеров будет ставить в этом сезоне помимо вас?

— Специально не хочу называть никаких фамилий. Я и себя сделаю заложником, и этих людей. Скажу лишь, что в моей голове уже составлен определенный список режиссеров, с которыми я могу войти в деловой и дружеский контакт. Думаю, всё будет нормально в этом плане.

— Говоря на питчинге о пути, по которому планируете повести артистов, вы отметили, что одна из главных задач — поиск сути. Поясните?

— Суть не отменяет заразительности изложения! Но когда форма становится ради формы… На мой взгляд, фишка нашей культуры — это все-таки познание таинственного окружающего мира и нашей сути. Богоискательство, которое присуще нашей культуре, очень интересно и безгранично в своих возможностях. Повторюсь, не исключая, конечно, заразительности пересказа.

— Увидят ли ярославцы вас в качестве артиста на сцене?

— Нет, потому что я не театральный актер. Не могу, не умею. То есть я когда-то актерствовал, а потом всё это переплавилось в мое желание помочь другим.

— Уж не кокетство ли это?

— Да ни в коем случае. Я прекрасно в этом смысле отдаю себе отчет, и это было не раз проверено. Совершенно неожиданным образом, когда я оказывался со зрителем один на один в качестве транслятора каких-то не своих мыслей, то это приводило просто к катастрофическим последствиям. Я забывал текст, зажимался, робел. Так что тут нет никакого кокетства. Мы много разговаривали с разными продюсерами, которые хотели вытащить меня на сцену, но для меня это мучительно.

— Вы около пяти лет возглавляли театр в Магнитогорске, затем два сезона в Ярославле, были штатным режиссером в «Табакерке», а с 2018-го — замхудрука МХАТа имени Горького. То есть везде довольно непродолжительное время. Не получится ли так, что через пару сезонов вы «заскучаете» и в Ярославле?

— Вы еще забыли упомянуть, что я был помощником Олега Табакова в МХТ имени Чехова. За каждым решением уйти существуют реальные основания. Есть некие договоренности, которые либо продолжаются, либо не соблюдаются одной из сторон. В принципе, это всегда было не с моей стороны. За всеми этими движениями существует определенная логика. Я везде всё отдал, выполнил договоренности и никому ничего не должен. В данном случае тоже ничего загадывать не стоит — как сложится . Ну зачем я стану вас и общественность уверять, что буду руководить Волковским театром 150 лет? Это же будет неправда.