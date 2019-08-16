Пост принял: почему Сергей Пускепалис возглавил Волковский театр

По итогам обсуждения концепций должность художественного руководителя Ярославского театра драмы им. Федора Волкова досталась Сергею Пускепалису. Сейчас заслуженный артист России трудится во МХАТе им. Горького. Как сообщил «Известиям» худрук театра Эдуард Бояков, Сергей Пускепалис, хотя и покинет пост его заместителя по творческим вопросам, но сохранит свое присутствие в столичном театре, создав «ярославско-московский мостик». Таким образом назревает новое театральное объединение — взамен неосуществившегося альянса Волковского и Александринского театров. «Известия» с помощью экспертов оценили перспективы ярославской драмы во главе с новым худруком.

Сергей Пускепалис на очном питчинге концепций по развитию Волковского театра обошел восемь конкурентов. Среди них — режиссеры Денис Азаров, Игорь Ларин, Олег Ефремов, Михаил Цитриняк, Алексей Казаков и другие. Оценивали конкурсантов именитые худруки столичных театров — Владимир Машков, Алексей Бородин, Сергей Безруков, Андрей Могучий, режиссер Адольф Шапиро, а также представители СТД, Министерства культуры РФ, ярославские чиновники и актеры Волковского театра. Совещание и голосование проходило за закрытыми дверями и, судя по их продолжительности, выбор был не из легких. Как минимум несколько концепций заслуживали внимания.

Кадры решают всё

Денис Азаров, два года проработавший штатным постановщиком в театре Волкова, отметил, что в первую очередь необходимо укрепить бренд «Первый русский театр» за счет качественных постановок, привлечения известных российских и зарубежных режиссеров, исповедующих разную стилистику. Также среди его предложений — празднование 270-летия театра, создание интерактивного музея, улучшение условий труда сотрудников и актеров, создание попечительского совета, привлечение меценатов, открытие театрального квартала в Ярославле. Кроме того, режиссер планировал активную гастрольную деятельность и участие в европейских театральных фестивалях. «Таким образом, через пять лет Волковский театр станет главным театром страны с самыми успешными спектаклями», — подытожил Денис Азаров.

Главный режиссер Ярославского ТЮЗа Игорь Ларин предложил сделать из Волковского оплот русского психологического театра и системы Станиславского. «Мне представляется Волковский аристократическим театром высокой русской классики, — пояснил режиссер. — Ярославская публика соскучилась по такому настоящему, живому театру»

Сергей Пускепалис отметил, что одним из приоритетных направлений для него является сохранение кадрового потенциала. «Благодаря Евгению Марчелли театр находится в хорошем творческом тонусе. Самое драгоценное в нем — актеры. Самосовершенствование и работа над их профессиональном уровнем — приоритет для будущего руководителя», — сообщил он, пообещав максимально раскрыть труппу.

Азаров Денис Азаров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В планах режиссера — привлечение в театр туристического потока, создание медиабиблиотеки лучших российских постановок и открытие подросткового театрального клуба.

За Сергея Пускепалиса проголосовало большинство членов комиссии. По словам худрука БДТ Андрея Могучего, в данном случае он был лучшей кандидатурой, именно в Пускепалисе соединились режиссерский и актерский опыт, а также знание Ярославского театра. Вместе с тем Андрей Могучий подверг критике саму систему выбора и назначения худруков.

— Как они назначаются? На сколько лет? Почему именно этот человек, а не другой? На мой взгляд, система не урегулирована, — поделился он с «Известиями». — Из-за этого возникают спонтанные, стрессовые, быстрые назначения. Жить в таком экстриме нельзя.

Коллегу поддержал худрук РАМТа Алексей Бородин, отметивший, что процедура создания и рассмотрения концепций должна быть более основательной.

— С одной стороны, театру требуется какое-то новое дыхание, с другой — концепция должна быть составлена с учетом того, что там происходит, — отметил он в беседе с «Известиями». — Насколько хорошо за один месяц я бы узнал, что происходит в Ярославле? Не знаю. Это же надо посмотреть, понять еще, что за город…

Мостик между Ярославлем и Москвой

После оглашения результатов Сергей Пускепалис пояснил «Известиям», что намерен полностью сосредоточиться на работе в Ярославском театре.

— У меня есть определенные кинопроекты, договоренность о которых была достигнута заранее. В будущем, видимо, придется взять небольшую паузу, — сообщил он. — Также придется уходить с поста заместителя художественного руководителя МХАТа имени Горького, поскольку совмещать не получится. Мы еще не говорили предметно об этом с Эдуардом Бояковым, но в целом он мое решение поддержал.

Эдуард Бояков уверен, что свои московские позиции Сергей Пускепалис сохранит, как и главные обязательства по работе во МХАТе им. Горького: ставить, как минимум, один спектакль в сезон и активно участвовать в обсуждении того, каких режиссеров театр приглашает и какие названия берет в репертуар. Ну, а самое главное, считает худрук, это назначение открывает простор сотрудничеству Волковского театра и МХАТа.

— Мы с ним уже коснулись каких-то вопросов, связанных с взаимодействием и дружбой двух театров, — признался «Известиям» Эдуард Бояков. — Все-таки Москва и Ярославль недалеко друг от друга находятся. Я, например, сейчас пригласил Игоря Ларина во МХАТ — он будет ставить для нас «Слово о полку Игореве». Еще в Ярославле преподает прекрасный педагог и режиссер Александр Кузин, со студентами которого я прекрасно общаюсь. Так что, судя по всему, мы будем дружить, и у нас получится такой ярославско-московский мостик.

Экс-худрук Ярославского театра Евгений Марчелли в обсуждении кандидатуры не участвовал, но признался «Известиям», что очень рад назначению Пускепалиса. Он заметил, что артисты способные и талантливые будут при нем абсолютно востребованы. Вдохновило режиссера и грядущее сотрудничество Москвы и Ярославля.

— Это было бы вообще здорово! — отметил он. — Для Волковского театра это возможность выйти на более широкий круг зрителя, расти и творчески экспериментировать. Плохо, когда театры консервируются в собственном соку и умирают.

В то же время Евгений Марчелли не собирается вводить Сергея Пускепалиса в курс дел, отметив, что тот должен сам всё понять и найти свой путь в этом театре.

В июле этого года Волковский театр в одночасье остался без руководства. По итогам совещания в Минкультуры Владимир Мединский уволил директора Алексея Туркалова и объявил выговор за репутационные потери худруку Евгению Марчелли. В этот же день художественный руководитель написал заявление об уходе по собственному желанию. До назначения худрука обязанности главы театра исполняла главный бухгалтер Юлия Серова.

Материал подготовили Марина Иванова, Даниил Поляков, Николай Корнацкий, Наталья Васильева