Со своим уставом: МХАТ имени Горького вступает в новую эпоху

В МХАТе имени Горького сменилось руководство. Новым худруком назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Его заместителями по творческой и литературной части стали, соответственно, актер Сергей Пускепалис и писатель Захар Прилепин. Прежний художественный руководитель, народная артистка СССР Татьяна Доронина стала президентом театра — эта должность была учреждена специально для нее.

Министр культуры Владимир Мединский пообещал, что финансирование МХАТа не только не сократится, но будет пересмотрено в сторону увеличения.

— Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята, — заявил Владимир Мединский.

Рядовых сотрудников МХАТа новость застала врасплох. Представители пресс-службы театра отказались от комментариев, признавшись, что у них нет иной информации, кроме уже объявленной министерством. Недоступен был и сам новый худрук — на момент написания материала он находился в Екатеринбурге.

Сергей Пускепалис сообщил «Известиям», что у него были предварительные консультации с Татьяной Дорониной, и она отнеслась к изменениям с пониманием.

— Татьяна Васильевна поразила меня ясностью мысли, очень кратким, внятным объяснением, как в театре все устроено. Это личность невероятного масштаба. Она вела себя настороженно, но, я уверен, она понимает необходимость такого сотрудничества. В связи с новой конфигурацией руководства у театра появится новый устав, — рассказал заслуженный артист России.

Театральное сообщество разделилось в оценках кадровых перестановок.

— Я с восхищением воспринял новость о назначении Эдуарда Боякова, — поделился с «Известиями» ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Это неожиданное и в то же время осмысленное кадровое решение. Но говорить о том, в какую сторону новая команда поведет театр и чего ждать артистам, пока рано. Подождем, посмотрим.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в разговоре с «Известиями» выразил надежду, что новая команда сможет оздоровить МХАТ и положительно оценил решение оставить в руководстве театра Татьяну Доронину.

— Я поддерживаю назначение двумя руками, потому что в последнее время МХАТ имени Горького превратился в нафталиновый театр. Хорошо, что пришла молодая амбициозной команда, которой, надеюсь, удастся наполнить старые мехи новым вином. Но я рад, что Татьяна Доронина — великая русская актриса — станет президентом театра, — подчеркнул Кирилл Крок.

Народного артиста России Николая Бурляева грядущие изменения в МХАТе имени Горького, напротив, огорчили.

— Меня тревожит то, что совершается сегодня в отношении нашей традиционной культуры, — признался «Известиям» Николай Бурляев. — Татьяна Доронина боролась за сохранение русского реалистического театра. Я не знаю реакции самой Татьяны Васильевны, которой предложили почетное место президента театра. Но мне кажется, нужно бережнее относиться к людям, которые уже вписали свои имена в историю нашей культуры и оберегают ее традиции.

Татьяна Доронина возглавляла МХАТ имени Горького с момента его основания в 1987 году. Театр под ее руководством отдавал предпочтение русской и зарубежной классике в традиционной режиссуре.