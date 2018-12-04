Звезды для народа: театралы назвали своих фаворитов

В Театре имени Вахтангова в 11-й раз прошла церемония награждения лауреатов «Звезды театрала» — единственной премии в России, присуждаемой не профессиональным жюри, а обычными зрителями с помощью интернет-голосования. В этом году любимых актеров, режиссеров и спектакли выбирали почти 100 тыс. человек. Среди гостей мероприятия были не только представители артистической среды, но и политики, бизнесмены, общественные деятели.

В номинации «Лучший спектакль. Малая форма» победила «Поминальная молитва» Театра «МОСТ». «Лучший спектакль. Большая форма» — «Гамлет» Театра им. Ленсовета в постановке Юрия Бутусова.

Выйдя на сцену, режиссер признался, что впервые в жизни получает награду за лучший спектакль.

— Я рад возможности стоять на этой сцене. Это прекрасный дом, где живут великие театральные духи. Недавно к ним присоединился человек, который является одним из самых важных в жизни многих поколений режиссеров. Я говорю об Эймунтасе Някрошюсе…

При этих словах зрительный зал встал и почтил память недавно ушедшего литовского режиссера минутой молчания.

«Лучшим театрализованным проектом» зрители выбрали ледовое шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки.

— Когда я приехала в Москву 14-летней девочкой, то практически каждые выходные ходила в театр, — вспомнила растроганная фигуристка. — Даже не могла себе представить, что когда-либо буду стоять на этой сцене и получать премию.

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев получил награду как лучший режиссер за спектакль «Влюбленный Шекспир». Актеры другой его постановки — «Кинастон» в «Табакерке» — Максим Матвеев и Анна Чиповская были отмечены за лучшие мужскую и женскую роли.

Лучшим музыкальным спектаклем был признан «Нуреев» Большого театра (композитор — Илья Демуцкий, хореограф — Юрий Посохов, режиссер — Кирилл Серебренников). В номинации «Лучший социальный проект в театре» победил благотворительный фонд «Галчонок», созданный для помощи детям с органическими поражениями центральной нервной системы. «Лучшим русским театром за рубежом» зрители назвали Театр Zero (Тель-Авив). «Любимым театром» — «Ленком» и его директор Марк Варшавер. В номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» победила постановка Олега Глушкова «Синяя, синяя птица» в Театре Наций.

Лучшими театральными артистами в кино назвали Константина Хабенского за роль в его собственной картине «Собибор» и Марьяну Спивак («Нелюбовь» Андрея Звягинцева). В случае с «Лучшей мужской ролью второго плана» мнение зрителей разделилось поровну. В итоге наград удостоились Сергей Маковецкий за роль Хлынова в «Горячем сердце» Театра Вахтангова и художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт за спектакль «Где мы?!».

Получая награду, Сергей Маковецкий поблагодарил всех, кто отдал за него голоса.

— Один известный человек сказал: не важно, как голосуют, главное — кто в счетной комиссии. В данном случае все совпало: и зрители продемонстрировали удивительный вкус, и счетная комиссия не ошиблась, — пошутил актер, вызвав одобрительные аплодисменты зала.

Приз Александру Ширвиндту вручал главный психиатр России Зураб Кекелидзе, отметивший, что русские актеры очень хорошо вживаются в роль, а вот выйти из нее без посторонней помощи специалистов подчас не могут. И заверил собравшихся, что готов в этом помочь.

— Какое счастье, что меня поздравляет не проктолог, — в фирменной ироничной манере парировал Александр Ширвиндт.

Лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены» по традиции выбирали не зрители, а совет «Звезды Театрала». В этом году награду получили народная артистка СССР Юлия Борисова и народный артист РСФСР Станислав Любшин. Юлия Константиновна не смогла приехать на церемонию: за статуэткой вышли дети, внуки и правнуки. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, отдавая награду, признался, что счастлив стоять на одной сцене с семьей великой актрисы. Станислав Любшин принимал «Звезду» сам. И зал приветствовал его стоя.