Новым худруком МХАТ имени Горького стал Эдуард Бояков

Новым художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Горького стал режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Возглавлявшая театр ранее народная артистка СССР Татьяна Доронина переведена на специально введенную должность президента, она же возглавит худсовет театра.

Заместителем Боякова по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис. Заместителем худрука по литературной части стал писатель Захар Прилепин, говорится в пресс-релизе Министерства культуры.

Министр культуры Владимир Мединский пообещал, что все пользующиеся успехом постановки театра останутся в репертуаре.

Бояков заявил, что все актеры постоянной труппы театра продолжат работу. Их нагрузка увеличится, так как планируется выпуск новых постановок, добавил он.

МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова). Театр объявил себя преемником традиций Московского художественного театра и объявил своим девизом «Возвращение к Станиславскому». Художественным руководителем коллектива стала Доронина.