Прямой эфир

Новым худруком МХАТ имени Горького стал Эдуард Бояков

0
Фото: ru.wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новым художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Горького стал режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Возглавлявшая театр ранее народная артистка СССР Татьяна Доронина переведена на специально введенную должность президента, она же возглавит худсовет театра.

Еще раз про любовь: Татьяна Доронина на сцене и в кино
Самая любимая актриса СССР празднует юбилей

Заместителем Боякова по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис. Заместителем худрука по литературной части стал писатель Захар Прилепин, говорится в пресс-релизе Министерства культуры.

Министр культуры Владимир Мединский пообещал, что все пользующиеся успехом постановки театра останутся в репертуаре.

Бояков заявил, что все актеры постоянной труппы театра продолжат работу. Их нагрузка увеличится, так как планируется выпуск новых постановок, добавил он.

МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова). Театр объявил себя преемником традиций Московского художественного театра и объявил своим девизом «Возвращение к Станиславскому». Художественным руководителем коллектива стала Доронина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Москино» проведет показы фильмов к 85-летию Татьяны Дорониной
В репертуаре Малого театра вновь появится детский спектакль

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017