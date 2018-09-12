Еще раз про любовь: Татьяна Доронина на сцене и в кино

Татьяна Доронина получила звание народной артистки лишь в 1981 году, но в действительности она стала всенародно любимой актрисой задолго до официального признания заслуг. 12 сентября, в день 85-летия Татьяны Васильевны, портал iz.ru вспоминает ее лучшие роли в театре и в кино
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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
Роль Наташи в пьесе Эдварда Радзинского «Еще раз про любовь» Доронина исполняла и на сцене ленинградского БДТ им. М. Горького, и в фильме Георгия Натансона
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Фото: ТАСС/Василий Егоров
Татьяна Доронина в роли Альдонсы и Михаил Яншин в роли Санчо Пансы в спектакле «Дульсинея Тобосская» на сцене МХАТ им. М. Горького (постановка Олега Ефремова)
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Фото: ТАСС/Виталий Созинов
Актрису, ставшую после киноверсии «Еще раз про любовь» народной любимицей, часто приглашали на телевидение
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Фото: ТАСС/Михаил Строков
Александр Мартынов в роли Брика и Татьяна Доронина в роли Маргарет в спектакле «Кошка на раскаленной крыше» по пьесе Теннесси Уильямса
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Фото: ТАСС/Василий Егоров
В чеховских «Трех сестрах» на сцене МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина сыграла Машу и выступила в роли режиссера (Леонид Губанов в роли Вершинина)
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Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
За выдающиеся достижения в театре Доронина стала лауреатом литературно-театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова»
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Фото: ТАСС/Александр Куров
Многое связывает великую актрису и с московским театром имени Маяковского (на фото: Доронина и художественный руководитель театра Сергей Арцибашев)
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Татьяна Доронина — кавалер ордена Дружбы народов и ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
С 1987 года Доронина возглавляет МХАТ им. М. Горького как директор и художественный руководитель театра
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