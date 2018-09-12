Еще раз про любовь: Татьяна Доронина на сцене и в кино

Татьяна Доронина получила звание народной артистки лишь в 1981 году, но в действительности она стала всенародно любимой актрисой задолго до официального признания заслуг. 12 сентября, в день 85-летия Татьяны Васильевны, портал iz.ru вспоминает ее лучшие роли в театре и в кино