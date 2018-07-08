Навстречу судьбе
Кадр из фильма «Братья Карамазовы», 1968 год. В роли Грушеньки Лионелла Пырьева (Скирда), в роли Алеши Карамазова — Андрей Мягков
Театр «Современник». Актеры Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков в роли Барона в сцене из спектакля «На дне» по пьесе А. М. Горького
Сцена из спектакля «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. Елена Андреевна — заслуженная артистка РСФСР Анастасия Вертинская, в роли Войницкого Андрей Мягков. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького
Андрей Мягков дома со своими живописными работами. 1978 год
На съемках фильма «Ирония судьбы». В роли Надежды Шевелевой — польская актриса Барбара Брыльска
На съемках фильма «Служебный роман». Режиссер Эльдар Рязанов. 1977 год
На съемках кинокомедии Эльдара Рязанова «Гараж»
Кадр из художественного фильма «Жестокий романс» (режиссер Эльдар Рязанов). Актеры (слева направо): Виктор Проскурин, Вера Петрова, Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Лариса Гузеева