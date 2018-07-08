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Навстречу судьбе

Народный артист РСФСР Андрей Мягков отмечает 80-летие
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Фото: РИА Новости/И. Назаров

Кадр из фильма «Братья Карамазовы», 1968 год. В роли Грушеньки Лионелла Пырьева (Скирда), в роли Алеши Карамазова — Андрей Мягков

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Фото: ТАСС/Михаила Строкова

Театр «Современник». Актеры Евгений Евстигнеев (слева) в роли Сатина и Андрей Мягков в роли Барона в сцене из спектакля «На дне» по пьесе А. М. Горького

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Фото: ТАСС/Фотохроника
Художественный фильм «Надежда» о ранних годах жизни Н. К. Крупской и ее встрече с В. И. Лениным. Режиссер Марк Донской. Актеры (слева направо): Наталья Белохвостикова (Н. К. Крупская), Андрей Мягков (В. И. Ленин), Михаил Ножкин (Г. М. Кржижановский) 
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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Сцена из спектакля «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. Елена Андреевна — заслуженная артистка РСФСР Анастасия Вертинская, в роли Войницкого Андрей Мягков. Московский художественный академический театр СССР имени М. Горького

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Андрей Мягков дома со своими живописными работами. 1978 год

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Фото: РИА Новости/В. Алисов

На съемках фильма «Ирония судьбы». В роли Надежды Шевелевой — польская актриса Барбара Брыльска

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

На съемках фильма «Служебный роман». Режиссер Эльдар Рязанов. 1977 год

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Фото: ТАСС/Николая Малышева

На съемках кинокомедии Эльдара Рязанова «Гараж»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кадр из художественного фильма «Жестокий романс» (режиссер Эльдар Рязанов). Актеры (слева направо): Виктор Проскурин, Вера Петрова, Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Лариса Гузеева

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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