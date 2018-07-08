Навстречу судьбе

Художественный фильм «Надежда» о ранних годах жизни Н. К. Крупской и ее встрече с В. И. Лениным. Режиссер Марк Донской. Актеры (слева направо): Наталья Белохвостикова (Н. К. Крупская), Андрей Мягков (В. И. Ленин), Михаил Ножкин (Г. М. Кржижановский)