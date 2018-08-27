«Муля, не нервируй меня!»: образы и цитаты Фаины Раневской

Именуемая современниками одной из величайших русских актрис XX века, Фаина Раневская знаменита не только своими ролями в театре и кино, но и изречениями, ставшими крылатыми. Зрители и режиссеры заметили ее уже после первых ролей, однако ее путь на сцену не был легким. 19-летняя Фаина Раневская пришла к директору одного из подмосковных театров в 1915 году с рекомендательным письмом от известного московского антрепренера. В нем он советовал отговорить молодую актрису от карьеры на сцене, называя ее «бездарью» и считая, что так будет лучше и для нее, и для театра. К счастью, директор не послушал совета и дал девушке шанс. Грани таланта Фаины Раневской — в галерее портала iz.ru.

На фото: артистка в Баку, 1929 год