«Муля, не нервируй меня!»: образы и цитаты Фаины Раневской
Именуемая современниками одной из величайших русских актрис XX века, Фаина Раневская знаменита не только своими ролями в театре и кино, но и изречениями, ставшими крылатыми. Зрители и режиссеры заметили ее уже после первых ролей, однако ее путь на сцену не был легким. 19-летняя Фаина Раневская пришла к директору одного из подмосковных театров в 1915 году с рекомендательным письмом от известного московского антрепренера. В нем он советовал отговорить молодую актрису от карьеры на сцене, называя ее «бездарью» и считая, что так будет лучше и для нее, и для театра. К счастью, директор не послушал совета и дал девушке шанс. Грани таланта Фаины Раневской — в галерее портала iz.ru.
На фото: артистка в Баку, 1929 год
Раневская со свойственной ей самоиронией вспоминала многочисленную смену театральных коллективов и насыщенную юность, объясняя ее поисками «настоящего святого искусства». Когда ее спросили, где ей удалось его найти, артистка ответила: «В Третьяковской галерее».
На фото: актриса МХАТа Фаина Раневская в сцене из спектакля «Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе А.Н. Островского
Новый год артистка всегда встречала одна. Друзей и близких она просила не навещать ее. «Эту ночь я проведу с очаровательным молодым человеком, — говорила она. — Как его зовут? Евгений Онегин».
На фото: народная артистка СССР Фаина Раневская в роли миссис Сэвидж в спектакле по пьесе Д. Патрика «Странная миссис Сэвидж». Постановка народного артиста РСФСР Леонида Варпаховского в Театре имени Моссовета
Однажды на выставке «Шедевры Дрезденской галереи» в Пушкинском музее Раневская услышала замечание одного из посетителей, который был возмущен «Сикстинской мадонной» Рафаэля, не понимая, что в ней особенного, ведь изображенная женщина нагая и растрепанная. На что Фаина Раневская ему ответила: «Молодой человек, эта дама так долго пленяла лучшие умы человечества, что она вполне может выбирать сама: кому ей нравиться, а кому нет».
На фото: народная артистка СССР Фаина Раневская в роли Филицаты (слева) и Галина Костырева в роли Зыбкиной в комедии А. Островского «Правда хорошо, а счастье лучше» в постановке Театра имени Моссовета
После выхода фильма «Осторожно, бабушка!» Фаина Раневская позвонила своей подруге в Ригу и спросила, видела ли та фильм. Подруга ответила, что еще нет, но сегодня же посмотрит. На что Раневская ей сказала: «Я, собственно, зачем звоню... Звоню, чтобы предупредить: ни в коем случае не ходите, не тратьте деньги на билет, фильм — редкое г..!»
На фото: сцена из фильма «Осторожно, бабушка!» режиссера Надежды Кошеверовой, 1960 год. В роли бабушки Фаина Раневская, лесник — Сергей Филиппов
Один поэт, однажды встретив Раневскую в Доме актера, спросил, как ее дела. «Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно, как я живу», — ответила артистка и предложила ему отойти в сторонку, чтобы подробно рассказать о своей жизни, пообещав задержать его совсем ненадолго, минут на 40. Когда поэт смущенно стал отнекиваться и спасаться бегством, Раневская крикнула ему вслед: «Зачем же тогда спрашивать, как я живу?!»
На фото: Фаина Раневская в роли Ляли и Петр Репнин в роли Мули в фильме «Подкидыш», 1939 год
Много лет Раневская играла в Театре имени Моссовета, хотя отношения с главным режиссером Юрием Завадским у нее были натянутыми. Однажды Завадский, который только что получил звание Героя Социалистического Труда, опаздывал на репетицию, его долго ждали. Наконец, не выдержав, Раневская спросила с раздражением: «Ну, где же наша Гертруда?»
На фото: народная артистка СССР в роли миссис Сэвидж в спектакле «Эта странная миссис Сэвидж» режиссера Леонида Варпаховского, Театр имени Моссовета
Спектакль «Дальше — тишина» в Театре имени Моссовета имел огромный успех. Уже пожилая Раневская играла в нем главную роль. Однажды после спектакля к ней подошел зритель и, извинившись, спросил, сколько ей лет. Актриса, не задумываясь, ответила, что скоро будет 115. Поклонник с удивлением и восторгом ответил: «В такие годы и так играть!»
На фото: Маргарита Терехова в роли Люси (слева) и Фаина Раневская в роли Роды в сцене из спектакля по пьесе Вина Дельмара «Дальше — тишина»