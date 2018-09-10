«Москино» проведет показы фильмов к 85-летию Татьяны Дорониной

Сеть кинотеатров «Москино» проведут показы фильмов с участием народной артистки СССР Татьяны Дорониной к ее 85-летнему юбилею. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Так, с 12 по 15 сентября запланированы порядка 30 показов в десяти кинотеатрах сети. Среди запланированных фильмов — «Три тополя на Плющихе», «Чудный характер», «Непридуманная история», «Старшая сестра», «Первый эшелон», «Еще раз про любовь», «Валентин и Валентина» и другие, пишет сетевое издание m24.ru.

Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Салют», «Юность», «Полет», «Тула», «Спутник», «Молодежный», «Искра», «Сатурн». Вход на просмотр будет бесплатным, предварительная регистрация не требуется.

В пресс-службе «Москино» назвали Татьяну Доронину олицетворением подлинно русской женственности, а в ее манере говорить и улыбаться отметили искреннюю доброту и трепетность. Доронина много лет играла на сцене Большого драматического театра в Санкт-Петербурге, затем — во МХАТе и в Театре им. В. Маяковского в столице. С 1987 года является худруком, а с 2014 года — директором Московского художественного академического театра имени М. Горького. В ее фильмографии значатся около двух десятков картин, принесших ей всенародную славу, пишет агентство городских новостей «Москва».

3 сентября сообщалось, что группа «Ленинград» выпустила мини-фильм к выходу новой картины о Гоголе.