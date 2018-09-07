Руководитель операции поиска подлодки «Курск» раскритиковал фильм о ее гибели

Фильм о гибели атомной подводкой лодки «Курск» — чушь, прокомментировал появление трейлера картины бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов, который руководил операцией по поиску подлодки Курск в 2000 году.

«Я видел это. Это чушь», — заявил Попов в беседе НСН после просмотра трейлера картины, премьера которой состоялась 6 сентября на кинофестивале в Торонто.

Трейлер ленты датского режиссера Томаса Винтерберга появился накануне. Сценарий к фильму был написал по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». Главные роли сыграли Колин Ферт и Леа Сейду. Фильм рассказывает о трагической гибели АПЛ «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В прокат фильм выйдет 7 ноября.