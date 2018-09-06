В Сети появился трейлер фильма-катастрофы «Курск»

Трейлер драмы «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга появился в Сети. Он опубликован на официальном YouTube-канале компании EuropaCorp.

Фильм снят по мотивам книги Роберта Мура «Время умирать». В основу картины легли трагические события гибели российской подводной лодки в 2000 году. По сюжету, подводная лодка К-141 «Курск» находится в Баренцевом море, когда ее поражают два выстрела, в результате чего погибают 118 членов экипажа. Лента рассказывает о причинах произошедшего, сообщает телеканал «360».

Сценаристом фильма выступил Роберт Родат, известный своими работами «Спасти рядового Райана» и «Патриот». Главные роли исполнили Колин Ферт и Леа Сейду. Мировая премьера картины пройдет на Международном кинофестивале в Торонто 6 сентября. В прокат фильм выйдет 7 ноября.

Как напоминает РЕН ТВ, катастрофа атомной подводной лодки «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море, в 175 км от города Североморска. Лодка затонула на глубине 108 м. Все 118 членов экипажа, которые находились на борту, погибли. Авария по числу погибших стала второй в послевоенной истории подводного флота России.