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Минкульт разрешил показ фильма «Похищенные сокровища Европы»

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Фото: НеваФильм Emotion
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Министерство культуры России выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы», сообщил глава компании «Невафильм» Олег Березин в среду, 5 сентября.

Он добавил, что об этом проинформируют кинотеатры, передает ТАСС. В российский прокат фильм выйдет 6 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны.

Ранее в этот день прокатчик ленты CinemaEmotion сообщил, что Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму. Указывалось, что причина должна быть известна в течение двух недель.

Как рассказала порталу iz.ru глава департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова, в кадрах фильма демонстрируется свастика, что запрещено законом России.

Картина режиссера Клаудио Поли повествует об изъятых властями фашистской Германии из европейских музеев и частных коллекций произведениях искусства.

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