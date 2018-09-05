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В Минкульте прокомментировали данные об отказе в прокате фильма «Похищенные сокровища Европы»

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Фото: НеваФильм Emotion
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Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы». Дистрибьютор «Невафильм», сообщивший об этом, планировал выпустить ленту 6 сентября, к годовщине окончания Второй мировой войны.

Директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова заявила, что речь не идет об отказе. В комментарии порталу iz.ru чиновница сообщила, что в кадрах фильма присутствует свастика. Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» запрещает пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики.

«Сотрудник департамента кинематографии Минкультуры России предупредил прокатчика о том, что ведомству требуется дополнительное время, так как необходима дополнительная экспертиза картины или придется свастику замазывать или убирать кадры, где она присутствует», — заявила она. Посоветовавшись с экспертами и юристами, в Министерстве культуры приняли решение, что могут выдать удостоверение.

«Если сотрудник «Невафильм» сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм», — сказала Любимова.

«Поэтому причина вот таких высказываний, негодований, грустной иронии по поводу действий Министерства культуры для меня остается абсолютной загадкой», — подчеркнула она.

Чиновница уточнила, что ей кажется неправильным комментировать посты в Facebook, учитывая, что двери ее кабинета всегда открыты. Она добавила, что, если бы представители прокатчика пришли лично, проблему можно было бы решить в течение получаса.

По словам Любимовой,  представители профессионального сообщества часто упрекают министерство в пренебрежении законами или невнимательном отношении к ним.

«Удивительно, что, когда законы касаются их самих, а Минкультуры России их исполняет, это вызывает еще большее негодование», — подчеркнула она.

Фильм «Похищенные сокровища Европы» режиссера Клаудио Поли повествует о борьбе нацистов с «дегенеративным искусством», которому противопоставлялось «классическое».

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