Школьнице на Урале отказались продать сборники стихов Есенина и Маяковского

Старшекласснице на Урале отказались продать сборники стихов Сергея Есенина, Владимира Маяковского и Иосифа Бродского, поскольку на книгах стояло ограничение 18+. Об этом сообщил портал «Новый день».

17-летняя Алиса пыталась купить книги в трех магазинах Екатеринбурга, однако везде получила отказ продавцов продать их из-за ее возраста.

«Ни в одном мне не продали. Просили предъявить документы, сказав, что «по закону детям эту литературу покупать нельзя», — цитирует слова девушки телеканал «360». Школьница также добавила, что такая политика книжных магазинов мешает ей «культурно развиваться».

Стихотворения Есенина, Маяковского и Бродского входят в школьную программу, поэтому правила, на которые сослались продавцы книжных сетей при отказе в продаже товара, выглядят странными.

28 августа сообщалось, что в течение шести лет в подмосковных школах появятся электронные учебники.