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Минкульт не пустил в прокат фильм «Похищенные сокровища Европы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Похищенные сокровища Европы», говорится на странице прокатчика CinemaEmotion в Facebook.

Компания «Невафильм» планировала выпустить ленту 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Как указывает прокатчик, официальная причина отказа станет известна в течение двух недель.

Картина режиссера Клаудио Поли повествует о борьбе нацистов с «дегенеративным искусством», которому противопоставлялось «классическое», отмечает «РИА Новости».

Это не первый фильм, показ которого запретили в России. Так, в январе Минкульт решил отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»  за два дня до премьеры в РФ. В ведомстве объяснили, что зрители старшего поколения могут воспринять ленту как оскорбление советского прошлого.

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