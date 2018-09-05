В украинском городе предложили запретить российские песни

Городской совет украинского Днепра (бывш. Днепропетровск) рассмотрит предложение о запрете песен российских исполнителей на территории города. Проект соответствующего решения размещен на сайте горсовета.

«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей», — приводит выдержку из документа УНН.

Помимо этого, власти намерены запретить песни украинских исполнителей, которые «поддерживают российскую агрессию».

Контроль за исполнением решения предлагается возложить на местную инспекцию по благоустройству.

На инициативу отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, решение о запрете принято не будет.

«Каждый день регистрируются десятки проектов решений, даже самых безумных. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой», — написал градоначальник в Facebook.