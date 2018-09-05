Не твое тело. Как украинки попадают в сексуальное рабство

Турция, Израиль, Польша, Объединенные Арабские Эмираты — именно эти страны являются главными импортерами украинских сексуальных рабынь. Бедность, война в Донбассе, правовая безграмотность привели к тому, что Украина стала одним главных поставщиков проституток в мире. Часто девушек заманивают на специфическую «работу» обманом, о необходимости оказывать секс-услуги они узнают после переезда. Только за последний месяц в Запорожье, Одессе, Киеве полицейские перекрыли каналы поставки «живого товара» за рубеж. Портал IZ.ru выяснил, что о пережитом говорят сами украинки и как в стране ведут борьбу с торговлей людьми.

«Дядя Кемаль был очень злой»

Уроженка Киевской области Светлана до сих пор вспоминает о пережитом с содроганием. С журналистами она согласилась пообщаться только при условии, что в эфире не покажут не только ее лицо, но даже руки и сумочку. Иначе, говорит девушка, ее узнают в родном городе Сквира.

В 2017 году папа девушки умер. Студентка пошла работать официанткой в киевский ресторан турецкой кухни. Там знакомый Эльмир предложил работу в престижном заведении в Объединенных Арабских Эмиратах.

— Я почувствовала вкус денег. Почувствовала, что могу помочь своей маме. Я считала Эльмира своим хорошим другом. Думала, ему можно доверять. Он убеждал, что мне всё понравится, — вспоминает девушка.

prost3 «Продавец» получает за жертву $1000, а потом проценты от заработков Фото: depositphotos/chaioj

Светлане говорили, что в Дубае ей надо будет заниматься консумацией — развлекать клиентов заведения, мотивировать их заказывать больше еды и дорогих напитков. На месте всё оказалось иначе. В столице ОАЭ девушке сообщили, что заниматься она будет оказанием сексуальных услуг.

— Меня встретила и отвезла в квартиру жена хозяина борделя Кемаля. Они мне сразу сказали, что мои попытки уклониться от работы бесполезны. Стали шантажировать и угрожать. Называли адрес моей мамы. Говорили, что ей не поздоровится, если я буду сопротивляться. Дядя Кемаль был очень злой, — рассказывает украинка.

Полтора месяца девушка «работала» почти без отдыха. Ее накачивали медицинскими препаратами, чтобы меньше спала и обслуживала больше клиентов. В полицию она обращаться боялась, так как ей сказали, что за занятие проституцией в ОАЭ положен тюремный срок.

В Киев студентка смогла вернуться благодаря одному из клиентов, который с сочувствием к ней отнесся. Он посоветовал девушке выкрасть свой паспорт у хозяев, купил ей билеты до Киева и помог добраться до аэропорта. В украинской столице Светлана узнала, что Эльмир получил за ее продажу $1000, а потом проценты от заработков в ОАЭ. Сейчас Светлане оказывают психологическую помощь, а сутенер задержан. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Танцы в постели

Число зафиксированных случаев торговли людьми на Украине постоянно растет. В течение шести месяцев 2018 года полицейские выявили 186 эпизодов торговли людьми. 108 из них — сексуальная эксплуатация. Жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей. За аналогичный период прошлого года было выявлено 144 факта торговли людьми, из них сексуальная эксплуатация — в 94 случаях. Всего за последние пять лет статус лиц, пострадавших от торговли людьми, получили 398 граждан Украины.

prost1 Агентства по трудоустройству обещают работу в так называемых танцевальных клубах Фото: Global Look Press/DPA/Jens Kalaene

Наблюдатели убеждены, что данные полиции — лишь верхушка айсберга. Общественный активист, бывший посол доброй воли ЮНЕСКО Янина Соколова утверждает, что сексуальной эксплуатации за пределами Украины подверглись 160 тыс. граждан страны.

— Агентства по трудоустройству обещают работу в так называемых танцевальных клубах. На самом деле эти женщины танцуют не на сцене, а в постели с теми, кто пришел получить удовольствие и платит за это, — сокрушается Соколова. По ее словам, в 95% случаев в рабство попадают именно в результате попыток трудоустроиться.

Вербовщики также работают через сайты знакомств и соцсети. Девушкам рисуют образ ошалевшего от внезапной любви иностранца. Жертв цепляют красивой сказкой о романтичной любви и благоустроенной жизни. Сначала в переписке завязываются отношения, потом девушка решается на поездку за рубеж и попадает в ловушку. Этот способ требует времени, большей включенности вербовщика, но перевозка оказывается полностью легальной.

prost2 В зоне конфликта процветает похищение и перепродажа людей Фото: depositphotos/felixtm

Еще один способ — отлов и похищение девушек на улицах городов. По имеющимся свидетельствам, так вербовщики действуют в зоне конфликта в Донбассе. Украинские СМИ говорят, что похищение и перепродажа людей процветает на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В Донецке и Луганске, в свою очередь, отмечают, что девушки пропадают в населенных пунктах, занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

— Вот цифра по одному только Краматорску. За два года исчезло 1700 девушек. Часть из них была просто изнасилована и убита украинскими «героями», а часть похитили, — говорит донецкий блогер Сергей Александровский.

«Было много солдат»

У будущих путан после переезда сразу отнимают паспорта и прячут в борделях, несчастных женщин ждет насилие и побои. Девушка Оксана говорит, что пережитый кошмар ей снится и сейчас. По ее словам, с вербовщиком она познакомилась на дискотеке в родном городе. Он был опрятно одет, рассказывал про свой бизнес.

— Он предложил: «Хочешь, устрою на работу в Турцию? У меня там приятель — владелец гостиницы. Ему очень нужны горничные, платит $500 в месяц». Я подумала: «Чем не шанс?» — и согласилась, — вспоминает девушка.

Так она оказалась в Анталье. Паспорт у нее забрали, сказав, что документы нужны для регистрации в полиции. Оксану привезли в отель и поселили в номере еще с четырьмя девушками.

— Через некоторое время пришел турок, который на ломаном русском языке сказал, что мы все проданы ему и теперь должны отрабатывать потраченные деньги, предоставляя секс-услуги клиентам. Поначалу все отказывались, за что нас жестоко избивали. Я хотела убежать, но «хозяин» сразу сказал, что найдет меня и убьет, — объясняет украинка.

prost4 Девушку заставляют пить алкоголь, в который подмешивают снотворное и наркотики Фото: Global Look Press/imagebroker/scully

За смену приходилось обслуживать от восьми до 15 клиентов. Девушку заставляли пить алкоголь, в который подмешивали снотворное, а возможно, и наркотики.

— Нас заставляли делать всё, чего пожелает клиент. Я не знала имени ни одного из этих мужчин, но очень хорошо помню, что среди них было много солдат. Некоторых из них я умоляла позволить мне сделать хотя бы один телефонный звонок, но они все отказывались, — вспоминает Оксана. Вырваться на родину ей удалось спустя несколько месяцев после полицейской облавы на бордель.

В бордель по безвизу

В среднем срок «работы» путаны не превышает 3–5 лет. Часто проституток просто убивают. Практически все жертвы психически сломаны. Если девушка проявляет строптивость, то ее бьют. Конспиративные бордели постоянно меняют свое местоположение. Есть случаи подкупа сотрудников правоохранительных органов.

Не стоит думать, что проблема сексуального рабства уникальна для Украины. В той или иной степени явление существует в большинстве стран Восточной Европы. На Украине, однако, оно приобрело особенно впечатляющие масштабы. Только за последний месяц полицейские перекрыли несколько каналов поставки живого товара за рубеж. В Запорожье задержали 18-летнюю вербовщицу. В Одессе за решетку отправили иностранца, который пытался продать двух украинок в Китай. В Киеве стражи порядка поймали 39-летнего мужчину, который под видом работы в модельном агентстве продавал девушек в бордели Турции.

prost5 Девушки, попавшие в рабство, боятся жаловаться в полицию Фото: Global Look Press/ZUMA/Jack Kurtz

Причины этого явления достаточно очевидны. Во-первых, Украина — одно из беднейших государств региона. Согласно статистике Всемирного банка, за последние четыре года уровень бедности в стране вырос с 15 до 25%. Средняя зарплата на Украине в первом полугодии 2018 года составила 8377 гривен (19,9 тыс. рублей). Для сравнения: в России этот показатель составил 42,5 тыс. рублей. Вторым важным фактором является война в Донбассе. В результате вооруженного конфликта погибло более 10 тыс. человек. По данным ООН, 2 млн человек стали беженцами. Это привело к гуманитарной катастрофе и слому жизненного уклада.

Третьим важным фактором является правовая безграмотность украинских граждан. Многие девушки, попавшие в рабство, бояться жаловаться в полицию, не знают, что имеют право обратиться за помощью в посольство страны. Упростил вербовщикам задачу безвизовый режим Украины с ЕС. Сотрудники правоохранительных органов советуют украинкам никому за пределами страны не отдавать оригинал паспорта и не бояться жаловаться в полицию.