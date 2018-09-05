Звезда сериала «Во все тяжкие» снимется в новом фильме Ильи Найшуллера

Российский режиссер Илья Найшуллер, известный по клипам группы «Ленинград», снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие» Бобом Оденкерком в главной роли.

Картина получила название Nobody («Никто»). Лента рассказывает историю мужчины, который оказался в смертельной опасности из-за того, что отправил на больничную койку брата известного наркобарона, заступившись за девушку, пишет «Газета.ру».

Найшуллер известен по созданию ленты «Хардкор», а также клипов «Кольщик», «Жу-жу» и «Вояж» группы «Ленинград».

4 сентября стало известно, что британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак».