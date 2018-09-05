Прямой эфир

Звезда сериала «Во все тяжкие» снимется в новом фильме Ильи Найшуллера

0
Фото: Global Look Press/K.C. Alfred/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский режиссер Илья Найшуллер, известный по клипам группы «Ленинград», снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие» Бобом Оденкерком в главной роли.

Картина получила название Nobody («Никто»). Лента рассказывает историю мужчины, который оказался в смертельной опасности из-за того, что отправил на больничную койку брата известного наркобарона, заступившись за девушку, пишет «Газета.ру».

Найшуллер известен по созданию ленты «Хардкор», а также клипов «Кольщик», «Жу-жу» и «Вояж» группы «Ленинград».

4 сентября стало известно, что британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Полицейская академия» вернется на экраны
Опубликованы первые кадры финала «Игры престолов»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017