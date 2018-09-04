Исполнитель роли Супермена снимется в сериале по «Ведьмаку»

Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 4 Сен 2018 в 7:25 PDT

«Мой новый почтовый адрес: Геральт, посредник Весемир, Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, Каэдвен», — написал он в соцсети во вторник, 4 сентября.

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 2 Сен 2018 в 12:29 PDT

Данную информацию уже подтвердила шоураннер Лорен Хиссрич. По ее словам, Кавилл идеально подходит на эту роль.

«Он Геральт. Он всегда им был», — цитирует ее телеканал RT.

В июне британское издание The Guardian опубликовало список 25 самых страшных картин за всю историю кино. Его составил британский кинокритик, писатель и сценарист Питер Брэдшоу.

«Сага о ведьмаке» — это цикл книг польского писателя Анджея Сапковского, написанный в жанре темное фэнтези. Сериал по мотивам произведений планирует снять компания Netflix. Ранее по книгам уже были выпущены три компьютерные игры, снят польский сериал, поставлена рок-опера и издавались комиксы.