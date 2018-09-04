Прямой эфир

Исполнитель роли Супермена снимется в сериале по «Ведьмаку»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Cheriss May
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак». Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Мой новый почтовый адрес: Геральт, посредник Весемир, Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, Каэдвен», — написал он в соцсети во вторник, 4 сентября.

Данную информацию уже подтвердила шоураннер Лорен Хиссрич. По ее словам, Кавилл идеально подходит на эту роль.

«Он Геральт. Он всегда им был», — цитирует ее телеканал RT.

В июне британское издание The Guardian опубликовало список 25 самых страшных картин за всю историю кино. Его составил британский кинокритик, писатель и сценарист Питер Брэдшоу.

«Сага о ведьмаке» — это цикл книг польского писателя Анджея Сапковского, написанный в жанре темное фэнтези. Сериал по мотивам произведений планирует снять компания Netflix. Ранее по книгам уже были выпущены три компьютерные игры, снят польский сериал, поставлена рок-опера и издавались комиксы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна причина смерти звезды фильмов о Супермене
Супермен с лицом Албина появился у «моста глупости» в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017