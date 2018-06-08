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Названы 25 самых страшных фильмов за всю историю кино

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Фото: William Castle Productions
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Британское издание The Guardian. опубликовало список 25 самых страшных картин за всю историю кино. Его составил британский кинокритик, писатель и сценарист Питер Брэдшоу.

Только пять картин, попавших в рейтинг, были сняты в XXI веке.

Лидером стал фильм «А теперь не смотри» (1973, Великобритания). Его Брэдшоу назвал «вдохновенным сочетанием эротического и жуткого».

Далее идет лента «Ребенок Розмари» (1968, США). По мнению критика, она запоминается «коварным и захватывающим злом» и игрой американской актрисы Мии Фэрроу.

Тройку самых страшных фильмов замыкает лента Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» (1973, США). Ее Брэдшоу называет одной из самых выдающихся среди плеяды фильмов ужасов про одержимых детей.

Также в первой десятке рейтинга оказались «Психо» Альфреда Хичкока (1960, США), британский киноальманах «Глубокой ночью» 1945 года и итальянская картина «Суспирия» (1977). 

Из всемирно известных фильмов в перечень вошли «Сияние» Стэнли Кубрика и «Прочь» (2017) режиссера и сценариста Джонатана Пила. За эту ленту Пил был получил премию «Оскар» в категории «Лучший сценарий». 

4 июня издание The Independent опубликовало лучшие фильмы с супергероями. Согласно ему, лента «Супермен» 1978 года с Кристофером Ривом в главной роли признана лучшей супергеройской кинолентой в Британии.

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