Британцы назвали лучшие супергеройские фильмы

Фильм «Супермен» 1978 года с Кристофером Ривом в главной роли признали лучшей супергеройской кинолентой в Британии, пишет газета The Independent.

В этой картине снялись также Марлон Брандо и Джин Хэкмен. Фильм принес своим создателем $300 млн и породил целую волну сиквелов.

Второе место занял «Темный рыцарь» 2008 года выпуска с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером в ролях Бэтмена и Джокера.

Замкнул тройку лидеров относительный новичок кинопроката «Дэдпул», вышедший на экраны в 2016 году.

«Бэтмен» Тима Бертона занял четвертую позицию, пятая досталась «Человеку-пауку» Сэма Рэйми.

В конце мая эксперты журнала Time составили рейтинг лучших сериалов, вышедших в первом полугодии 2018 года. В список, в частности, попали «Призрачная башня» и «Рассказ служанки».



