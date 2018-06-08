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Трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона» появился в Сети

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Фото: youtube.com
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Трейлер третьей части мультфильма «Как приручить дракона» на русском языке появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале студии Universal Pictures.

Отмечается, что третья часть картины о драконах станет завершающей. В трейлере видно, что в новой части друг главного героя Иккинга дракон Беззубик встретит свою любовь — белоснежную самку дракона, пишет сайт RT. По сюжету мультфильма, викингам вновь придется объединиться с драконами для сохранения своего мира.

Российская премьера анимационного фильма «Как приручить дракона 3» запланирована на 14 марта 2019 года.

В мае в сети появился первый трейлер приключенческого фильма «Маугли» от кинокомпании Warner Bros.

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