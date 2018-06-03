Супермен с лицом Албина появился у «моста глупости» в Петербурге

Картонная фигура Супермена с лицом вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина появилась около «моста глупости» на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.

Под мостом, несмотря на все предупреждающие дорожные знаки, не смогли уже проехать 150 «Газелей».

«Юбилейный» автомобиль не проехал под мостом в День города, 27 мая, Албин пообещал решить проблему в течение трех дней, но изменений не произошло, уточняет телеканал «78».

В конце апреля власти Санкт-Петербурга установили дополнительные знаки перед мостом, где регулярно застревают «Газели».