Петербуржцы подарили «мосту глупости» юбилейный торт

Праздничным тортом «отметили» активисты появление очередной «жертвы» «моста глупости» в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 27 мая, в сооружение, на котором висят баннеры, предупреждающие, что «Газель» под ним не проедет, врезался 150-й автомобиль.

То, чего все так долго ждали, свершилось! 150я Газель (именно Газель!) приехала в этот солнечный воскресный денек! pic.twitter.com/qmKMjyov9f — Мост глупости (@FoolsBridge) 27 мая 2018 г.

Врезавшаяся «Газель» принадлежала компании, занимающейся грузоперевозками. Фотографии торта на фоне автомобиля и злополучного моста появились в Сети, передает телеканал «78».

Около месяца назад перед «мостом глупости» в Петербурге установили дополнительные предупреждающие знаки.