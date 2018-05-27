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Петербуржцы подарили «мосту глупости» юбилейный торт

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Фото: twitter.com/FoolsBridge
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Праздничным тортом «отметили» активисты появление очередной «жертвы» «моста глупости» в Санкт-Петербурге. В воскресенье, 27 мая, в сооружение, на котором висят баннеры, предупреждающие, что «Газель» под ним не проедет, врезался 150-й автомобиль.

Врезавшаяся «Газель» принадлежала компании, занимающейся грузоперевозками. Фотографии торта на фоне автомобиля и злополучного моста появились в Сети, передает телеканал «78».

Около месяца назад перед «мостом глупости» в Петербурге установили дополнительные предупреждающие знаки.

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