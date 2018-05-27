Пассажирский автобус попал в аварию на севере Москвы

Очевидцы сообщили об аварии с участием пассажирского автобуса на севере Москвы. По предварительным данным, ДТП произошло утром, 27 мая, на Петровско-Разумовской аллее.

Факт аварии подтвердили телеканалу РЕН ТВ в управлении ГИБДД по Москве.

Известно, что автобус столкнулся с легковушкой. В результате ДТП транспортные средства получили незначительные повреждения, никто не пострадал.

25 мая сообщалось, что в Тамбовской области планируется усилить контроль в сфере пассажирских перевозок из-за частых аварий с участием пассажирских автобусов. С начала 2018 года в регионе произошло семь подобных аварий.