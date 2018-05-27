Появились подробности ДТП с участием электромобиля Tesla в Юте

Стали известны подробности дорожно-транспортной аварии с участием электрокара Tesla Model S, который врезался сзади в пожарную машину в американском штате Юта.

Полиция установила, что за 3,5 секунды до столкновения автомобиль начал набирать скорость, а за секунду до аварии водитель попыталась затормозить, хотя до этого около 80 секунд не держала руль, так как электрокар двигался на автопилоте, пишет «Газета.ру».

Установить, почему автомобиль не увидел пожарную машину пока не удалось, но полиция предположила, что автомобиль снизил скорость до 89 км в час, следуя за другой машиной. Скорее всего, ведущий автомобиль сменил полосу движения, а Tesla прибавил скорость, не заметив впереди препятствий.

23 марта электромобиль Tesla Model X устроил смертельное ДТП в американском штате Калифорния. Машина потеряла управление на трассе, врезалась в отбойник и загорелась. Водитель погиб на месте.

11 мая в штате Юта Tesla Model S, двигавшийся со скоростью примерно 97 км/ч, врезался сзади в пожарную машину, при этом водитель, смотревшая в свой телефон, сломала лодыжку, а позже заявила, что полагалась на автопилот.

13 мая Маск заявил, что машины Tesla на автопилоте никогда не станутбезопасными, поскольку автопилот в ней скорее ассистент.

15 мая водитель электрокара Tesla по неизвестной пока причине потерял контроль над машиной и врезался в разделительный отбойник в Швейцарии. Автомобиль перевернулся и загорелся, а мужчина погиб.