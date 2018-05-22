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Певец Евгений Осин попал в аварию на мотоцикле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Известный российский певец Евгений Осин попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на выезде на Карамышевскую набережную в Москве.

Как сообщает mk.ru, Осин находился за рулем мотоцикла. Он ехал в ГИБДД, для того чтобы поставить транспортное средство на учет. Певец отделался легкими травмами — мотоцикл придавил ему ногу. Медики диагностировали у артиста перелом пальца на ноге, от госпитализации он отказался.

«Упал из-за собственной невнимательности», — прокомментировал случившееся артист.

30 марта Осин был госпитализирован из-за проблем, связанных со злоупотреблением спиртным. Исполнитель хита «Первый лед» («Плачет девушка в автомате») сам приехал в городскую клиническую больницу № 67 имени Ворохобова.

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