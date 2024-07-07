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ВС России взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Российские силы освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили 7 июля в Минобороны РФ.

Уточняется, что населенный пункт взят под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр».

«За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона «Скала», — указали в Минобороны.

Противник потерял до 340 боевиков, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

Кроме того, за сутки ВС России нанесли поражение авиационной технике ВСУ на аэродроме базирования, скопления живой силы и техники противника в 119 районах.

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Накануне также был освобожден населенный пункт Сокол в ДНР. Также Вооруженные силы России поразили украинский склад авиационных средств поражения и стоянку беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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