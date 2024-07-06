ВС РФ нанесли удары по складу и стоянке Bayraktar на аэродромах Украины

Вооруженные силы России поразили украинский склад авиационных средств поражения и стоянку беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах, а также нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 127 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, радиолокатор подсвета и наведения и низковысотный обнаружитель, уточнили в МО.

За указанный период подразделения Южной группировки российских войск улучшили поражение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате противник потерял до 650 военнослужащих и 12 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены семь полевых складов боеприпасов ВСУ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубица FH-70 британского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два британских 105-мм орудия L-119 и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В то же время группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение подразделениям бригад ВСУ в районах населенных пунктов ДНР и Харьковской области и отразила две контратаки.

На этом участке противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, 105-мм орудия М119 производства США, орудие L-119, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

Ранее, 4 июля, российские военные нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по стоянке авиационной техники на аэродроме в Днепропетровской области. В результате был уничтожен украинский истребитель МиГ-29, средства авиационного поражения и автомобили инженерной авиационной службы.

До этого, 3 июля, в ходе аналогичного удара по аэродрому Полтава был уничтожен боевой вертолет ВСУ Ми-24 и автомобили украинских войск. За день этого российские военные уничтожили пять и повредили два украинских самолета Су-27 при ударе высокоточным оружием. Также средства противовоздушной обороны РФ сбили в зоне воздушные суда МиГ-29 и Су-27 ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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