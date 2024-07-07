Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом 7 июля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ, дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 июля, в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской области в период с 21:15 по 23:20 мск.

В тот же день МО РФ сообщало об уничтожении беспилотников над Белгородской областью в 14:20 и 18:45.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.