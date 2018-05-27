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Юбилейная 150-я «Газель» застряла под мостом глупости в Петербурге

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Фото: twitter.com
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В Санкт-Петербурге 150-й по счету грузовой автомобиль застрял под мостом с надписью «Газель не проедет». Фотографии происшествия опубликованы в соцсетях. 

«Еще одна «Газель» поверила в себя — и что она-то пройдет под мостом», — говорится в публикации на сайте «ВКонтакте».

Мост был построен в 2011 году на пересечении Софийской улицы с Ленсоветовской дорогой. На нем установлены знаки с информацией об ограничении габаритов проезжающего транспорта, но это не останавливает некоторых водителей грузового транспорта. 

Высота моста составляет 2,7 м, что отмечено на автодорожном участке. Однако сами автомобилисты считают, что она не превышает 2,2 м. В Петербурге сооружение давно носит негласное название «мост глупости».

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