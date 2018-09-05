В ФБР рассказали о поиске украденных туфель из фильма «Волшебник страны Оз»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассказало, как удалось отыскать украденные 13 лет назад из музея туфли Дороти Гейл из фильма «Волшебник страны Оз».

Волшебные по сюжету фильма туфли были похищены в 2005 году из музея в Миннесоте. За информацию об украденном экспонате предлагали $1 млн.

На сайте ФБР сообщается, что в 2017 году объявился человек, который сообщил страховщику туфель, что знает, как их можно вернуть.

Однако кроме шантажа никакой информации полиция не получила. К делу подключилось ФБР.

После почти годового расследования «туфли были найдены в ходе операции под прикрытием в Миннеаполисе».

После этого находку доставили в Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне, где хранилась идентичная пара рубиновых туфель. Эксперты подтвердили подлинность найденной обуви.

Фильм «Волшебник страны Оз» вышел на экраны в 1939 году. Картина удостоена двух премий «Оскар».

В феврале в США нашли украденный в 1968 году портрет бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.