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В ФБР рассказали о поиске украденных туфель из фильма «Волшебник страны Оз»

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Фото: FBI
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассказало, как удалось отыскать украденные 13 лет назад из музея туфли Дороти Гейл из фильма «Волшебник страны Оз».

Волшебные по сюжету фильма туфли были похищены в 2005 году из музея в Миннесоте. За информацию об украденном экспонате предлагали $1 млн.

На сайте ФБР сообщается, что в 2017 году объявился человек, который сообщил страховщику туфель, что знает, как их можно вернуть.

Однако кроме шантажа никакой информации полиция не получила. К делу подключилось ФБР.

После почти годового расследования «туфли были найдены в ходе операции под прикрытием в Миннеаполисе».

После этого находку доставили в Национальный музей американской истории Смитсоновского института в Вашингтоне, где хранилась идентичная пара рубиновых туфель. Эксперты подтвердили подлинность найденной обуви.

Фильм «Волшебник страны Оз» вышел на экраны в 1939 году. Картина удостоена двух премий «Оскар».

В феврале в США нашли украденный в 1968 году портрет бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди.

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