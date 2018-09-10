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Фильм о пропавших в таиландской пещере детях начнут снимать осенью

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Фильм о 12 юных футболистах, застрявших вместе с тренером в затопленной пещере в Таиланде, начнут снимать в ноябре, сообщает Bangkok Post со ссылкой на режиссера Тома Уоллера.

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По данным издания, проект картины под названием «Пещера» режиссер уже представил дистрибьюторам на Международном кинофестивале в Торонто.

Сюжет фильма будет сосредоточен на процессе спасения детей. Сейчас продюсеры фильма согласовывают разрешение на ведение съемок на территории Таиланда, в том числе в самой пещере.

Бюджет и актерский состав пока не обсуждается.

12 участников школьной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня. Как выяснилось, они оказались в пещере Тхам Луанг, которую затопило.

Пропавших обнаружили только через 10 дней. Операция по спасению детей длилась трое суток.

Во время доставки школьникам кислородных баллонов погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда.

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