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Маск снова обвинил спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера в педофилии

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Фото: TASS/ZUMA/Xu Haijing
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Основатель Tesla Илон Маск снова назвал спасавшего детей из затопленной пещеры в Таиланде британского дайвера Верна Ансворта педофилом. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщил онлайн-ресурс BuzzFeed.

«Он (Ансворт — ред.) старый, одинокий белый мужчина из Англии, который путешествовал и жил в Тайланде в течение 30-40 лет, в основном в Паттайе-Бич, пока не переехал в Чианграй для женитьбы на ребенке, которому тогда было примерно 12 лет», — цитирует Маска «Газета.ру».

Бизнесмен добавил, что не боится обращения Ансворта в суд и даже будет рад этому.

При этом Маск не давал согласия на распространение этого комментария.

23 июня 12 участников школьной футбольной команды и их тренер пропали в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Детей обнаружили только через 10 дней. Операция по спасению длилась трое суток. 10 июля на поверхность доставили последнего подростка.

Маск позволил себе грубое высказывание после того, как участвовавший в спасательной операции Ансворт раскритиковал его план по спасению детей с помощью мини-субмарины. Дайвер назвал идею главы SpaceX пиар-ходом и посоветовал «засунуть подлодку куда поглубже».

В июле Маск, назвавший британского дайвера Ансворта педофилом, извинился перед ним.

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