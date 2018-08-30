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Дайвер подаст в суд на Илона Маска за обвинение в педофилии

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Фото: Global Look Press/chiang rai pr office
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Дайвер из Британии Верн Ансворт намерен подать в суд на основателя компании Tesla Илона Маска за то, что тот назвал его педофилом.

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Как сообщает BuzzFeed со ссылкой на адвоката Ансворта, на данный момент он составляет гражданскую жалобу, которая может послужить основанием для начала судебного разбирательства.

«Ты обвинил мистера Ансворта в сексуальной эксплуатации тайских детей в трех разных твитах, которые читают 22 млн подписчиков. И ты сделал это в то время, когда он помогал в спасении 12 детей», — обратился адвокат дайвера к Маску.

23 июня 12 участников школьной футбольной команды и их тренер пропали в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Детей обнаружили только через 10 дней. Операция по спасению длилась трое суток. 10 июля на поверхность доставили последнего подростка.

Маск позволил себе грубое высказывание после того, как участвовавший в спасательной операции Ансворт раскритиковал его план по спасению детей с помощью мини-субмарины. Дайвер назвал идею главы SpaceX пиар-ходом и посоветовал «засунуть подлодку куда поглубже».

Позднее Маск принес Ансворту извинения, добавив, что его слова были сказаны «в порыве злости».

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