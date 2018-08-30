Дайвер подаст в суд на Илона Маска за обвинение в педофилии

Дайвер из Британии Верн Ансворт намерен подать в суд на основателя компании Tesla Илона Маска за то, что тот назвал его педофилом.

Как сообщает BuzzFeed со ссылкой на адвоката Ансворта, на данный момент он составляет гражданскую жалобу, которая может послужить основанием для начала судебного разбирательства.

«Ты обвинил мистера Ансворта в сексуальной эксплуатации тайских детей в трех разных твитах, которые читают 22 млн подписчиков. И ты сделал это в то время, когда он помогал в спасении 12 детей», — обратился адвокат дайвера к Маску.

23 июня 12 участников школьной футбольной команды и их тренер пропали в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде. Детей обнаружили только через 10 дней. Операция по спасению длилась трое суток. 10 июля на поверхность доставили последнего подростка.

Маск позволил себе грубое высказывание после того, как участвовавший в спасательной операции Ансворт раскритиковал его план по спасению детей с помощью мини-субмарины. Дайвер назвал идею главы SpaceX пиар-ходом и посоветовал «засунуть подлодку куда поглубже».

Позднее Маск принес Ансворту извинения, добавив, что его слова были сказаны «в порыве злости».