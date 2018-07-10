Всех выведенных из затопленной пещеры в Таиланде людей госпитализировали

Все школьники и тренер, выведенные 10 июля из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, доставлены в больницу. Кадры транспортировки транслировались в эфире местного канала Thai PBC, передает ТАСС.

Автомобили, которые привезли освобожденных из пещеры детей в больницу, около здания встречали аплодисментами. После приезда последней скорой помощи оцепление с дороги было снято.

Ожидается, что все выведенные из пещеры пробудут на карантине неделю.

Операция по спасению завершилась 10 июля. В последний день спасатели вывели из пещеры четверых детей и их тренера. Еще восьмерых извлекли в предыдущие два дня. Последними из-под земли вышли военные.

Группа из 12 школьников из местной футбольной команды пропала вместе с тренером 23 июня. Из-за вызванного ливнями наводнения они оказались заблокированы в пещере. Поиски длились 10 дней. В спасении участвовала международная команда опытных кейв-дайверов.