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Четверо военных последними вышли из пещеры в Таиланде

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Фото: TASS/Zuma/Chiang Rai Pr Office
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Четверо военнослужащих последними покинули пещеру Тхам Луанг, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ВМС Таиланда.

Ранее спасатели вывели последних детей на поверхность и направили их в ближайший госпиталь.

«Двенадцатый «вепрь» и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь», — говорится в сообщении. Отмечается, что тренер с подростком вышли на поверхность в 13:43 мск.

Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами «лесной вепрь 1», «лесной вепрь 2» и т.д. Дело в том, что их футбольная команда называется «Лесные вепри».

10 июля стартовала третья фаза операции по эвакуации детей. Спасатели вывели на поверхность четверых детей и тренера. За предыдущие два дня эвакуации спасатели вывели поверхность восемь подростков.

Сообщается, что спасенные в первые два дня дети чувствуют себя хорошо. Представитель министерства здравоохранения заявил, что они останутся в больнице как минимум в течение недели. Медики обнаружили у детей признаки инфекции.

Ранее тайские спасатели отказались от использования мини-субмарины, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, в операции по спасению.

Группа из 12 школьников из местной футбольной команды пропала вместе с тренером 23 июня. Они оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Их нашли через 10 дней. В спасении участвовала международная команда опытных кейв-дайверов.

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