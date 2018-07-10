В Таиланде идет третья фаза операции по спасению подростков из пещеры

В Таиланде 10 июля началась третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры, сообщает South China Morning Post. Работа по выводу подростков на поверхность возобновилась в 07:08 мск.

В ходе третьей фазы спасатели вывели на поверхность девятого и десятого ребенка. Ожидается, что до конца дня будут эвакуированы все оставшиеся в пещере люди, заявил начальник объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

По словам постсекретаря министерства здравоохранения Таиланда доктора Чесада Чокдамронгсука, врачи оценивают состояние спасенных детей как удовлетворительное.

«У всех нормальная температура, у первых четырех спасенных, которым уже разрешено нормальное питание, прекрасный аппетит», — заявил врач.

В то же время у двоих обнаружены признаки легочной инфекции. Всем спасенным сделали прививки от бешенства из-за вероятных контактов с летучими мышами, населяющими пещеру.

Ранее тайские спасатели отказались от использования мини-субмарины, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, в операции по спасению.

Группа из 12 школьников из местной футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Они оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Их нашли через 10 дней. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов.