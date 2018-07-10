Узники муссонов

Спасателям удалось вызволить из пещеры Тхам Луанг в Таиланде восемь юных футболистов, которые больше двух недель провели на пятачке среди муссонных вод. В заточении остаются еще четыре ребенка и 25-летний тренер ребят. Дайверы действуют с ювелирной точностью — успеху операции угрожают как плохая видимость, так и переживания изможденных детей. Подробнее об одной из самых сложных спасательных операций — в материале портала iz.ru.

В ловушке муссона

Двенадцать футболистов в возрасте от 11 до 16 лет вместе с 25-летним тренером оказались запертыми в пещере Тхам Луанг в Таиланде 23 июня. Юные спортсмены из команды «Лесные вепри» каждые выходные занимались на футбольном поле, расположенном недалеко от пещеры. В тот день тренер решил устроить с ними небольшой поход. Группа подростков остановилась у знаменитой сталактитами и сталагмитами пещеры, оставив у ее входа велосипеды и спортивный инвентарь.

Именно благодаря этому удалось найти пропавших мальчиков — тревогу поднял их товарищ, отказавшийся от прогулки. Впоследствии обнаружились и свидетели, которые подтвердили, что подростки вместе с тренером зашли в пещеру. Однако на поиски пропавших ушла неделя. Ребята нашлись живыми. Однако они оказались полностью отрезаны от всех выходов: внезапно начался тропический дождь и проходы затопило. Местные СМИ подчеркивают, что у входа в пещеру Тхам Луанг, протяженность которой составляет 10 км, вообще-то установлена табличка, которая предупреждает о запрете посещать ее в сезон дождей.

пещеры Рабочие пытаются откачать воду из затопленных проходов пещеры Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Подобраться к детям, которым пришлось спасаться на небольшом уступе в пещере, смогли не сразу. Дайверы смогли пробраться к ним только спустя 10 дней, передать еду и необходимые медикаменты. Перед спасательной операцией аквалангисты также доставили им одеяла и баллоны с кислородом. Начать ее удалось через 16 дней после исчезновения футбольной команды.

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Чтобы сократить путь к детям, власти Таиланда рассматривали несколько вариантов эвакуации. Ребята рассказали дайверам, что из пещеры слышали лай собак, после чего спасатели попробовали пробурить порядка сотни отверстий на поверхности пещеры. Усилия оказались тщетны: расстояние до детей, по разным оценкам, составляет 600–800 м.

Добираться по затопленным проходам, из которых невозможно откачать необходимое количество воды, тоже оказалось опасно. 6 июля стало известно, что в пещере погиб опытный дайвер — отставной «морской котик», который участвовал в операции как доброволец. «Он погиб от недостатка воздуха в акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом», — сообщил командир подразделения боевых пловцов Апхакон Юнгкео. Несмотря на гибель дайвера, власти приняли решение начать основной этап спасательной операции — искать другой путь не было времени.

пещеры Почетный караул держит портрет погибшего, отставного «морского котика» Самарна Кунана Фото: REUTERS/Panumas Sanguanwong

Она началась в 6:00 по московскому времени в воскресенье, 8 июля. В ней участвовали 13 профессиональных дайверов из разных стран и пятеро боевых пловцов военно-морских сил Таиланда. Часть пути ребятам предстояло в сопровождении аквалангистов проплыть под водой, а часть — на тех участках, где удалось откачать воду, — пройти пешком.

Вечером агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителей местных властей, что спасателям удалось вывести на поверхность шестерых ребят. Впоследствии выяснилось, что речь идет о четырех подростках. В их числе оказались 13-летний Монхкхол Бунпрям, 14-летний Праджак Сутхам, 14-летний Наттавут Тхакамсай и 15-летний Пипат Бодху. Все они были экстренно госпитализированы. Глава МВД страны Анупонг Паочинда заявил, что здоровью ребят ничего не угрожает — их состояние оценивается как хорошее.

Выхода нет

Операция изначально была сопряжена с огромным риском. Один из дайверов рассказал агентству France-Presse, что поиски осложняются несколькими факторами. На протяжении 4 км, которые нужно преодолеть на пути к детям, аквалангистам приходится преодолевать очень узкие проходы. Течение при этом сильное, а видимость — низкая. Вода настолько мутная, что сравнима со «сплошным кофе с молоком», рассказал участник операции: «С такой мутной водой вы не можете проверить свои часы и другое оборудование, чтобы контролировать время вашего погружения». Из-за всех трудностей увеличивается время прохождения участков, которое может превышать 10 часов, и повышается риск остаться без кислорода — что и произошло 6 июля с дайвером-добровольцем.

Помимо этого, метеорологи не исключали, что в самый разгар спасательной операции на Таиланд может обрушиться новая порция муссонных дождей. При таком раскладе может не остаться возможности добраться до детей вплоть до октября. Еще одной проблемой стало то, что никто из мальчиков не умеет плавать. За два дня до первого этапа спасательной операции их учили нырять и вставать на дно, если что-то пойдет не так. Опасения вызывало и то, что дети могут запаниковать во время прохождения узких участков, где сложности возникают и у опытных аквалангистов.

пещеры Интернациональная команда дайверов во время операции по спасению детей из затопленной пещеры Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Чтобы избежать дополнительных сложностей, все возможные водостоки заткнули мешками с песком. Кроме того, были установлены трубы для отвода воды от туннелей пещеры. Их пришлось везти из провинции, расположенной в 600 км от пещеры, — местные запасы закончились через неделю после того, как были обнаружены 12 ребят и их тренер.

9 июля штаб засекретил спасательную операцию, запретив ее участникам распространять информацию, а тем более снимки и видеозаписи в интернете и передавать журналистам. Свыше тысячи сотрудников СМИ, собравшихся около пещеры, удалили из зоны места происшествия, чтобы скорая помощь, военнослужащие и другие участники операции могли беспрепятственно подобраться к Тхам Луанг. В больнице города Чианграй для юных футболистов выделили целый этаж. Чтобы спасенные дети могли в кратчайшие сроки оказаться в медучреждении, движение по ведущей в Чианграй трассе перекрыли.

Личная подлодка

За тем, как дайверы вызволяют из огромной затопленной пещеры «Лесных вепрей», наблюдает весь мир. Оказать содействие выразил готовность, в частности, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп: к спасательной операции присоединились 36 американских спецназовцев и военных спасателей. Свою помощь также предложил американский миллиардер, гендиректор компании SpaceX Илон Маск. Изобретатель взялся за создание «мини-субмарины» из частей ракеты Falcon-9. В понедельник, 9 июля, были опубликованы записи с испытанием устройства в бассейне Лос-Анджелеса.

В SpaceX создали крошечную подводную лодку размером с ребенка, оснащенную резервуаром для жидкого кислорода. Изобретателям удалось сделать ее настолько легкой, чтобы ее могли направлять два дайвера. Маск уверяет, что мини-субмарина, диаметр которой составляет 31 см, сможет преодолеть все узкие участки. Доставить ее в Таиланд планировалось к вечеру 9 июля.

пещеры В SpaceX создали крошечную подводную лодку размером с ребенка, оснащенную резервуаром для жидкого кислорода. Фото: REUTERS/Twitter/@elonmusk

Будет ли она использована, неизвестно. Российский спелеолог-подводник Георгий Сапожников усомнился в том, что эта конструкция будет достаточно маневренна в условиях пещеры. «Очень интересная конструкция, и вполне допустимо, что она будет работать. Но она неудобна именно в той конфигурации пещеры, с которой приходится иметь дело спасателям. Пещера узкая, там есть узкие ходы, и геометрические размеры дюралевой капсулы просто не позволят ей пройти», — объяснил он.

«Хотим поесть вкусной еды»

Успех операции во многом зависит от состояния детей, которые уже больше двух недель находятся взаперти. Тренер через дайверов передал послание родителям детей и участникам операции: «Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам».

Свои слова передали и дети, попросили близких не волноваться. «Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой», — говорится в письме. В нем дети просят «дорогих учителей» не задавать много домашнего задания. Четыре ребенка, которым первым удалось выбраться на поверхность, сразу попросили популярное тайское острое блюдо из риса пад-капао, рассказал руководитель операции Наронгсак Осоттханакон.

пещеры Волонтеры готовят еду для детей, оказавшихся взаперти Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Чтобы подбодрить ребят, президент ФИФА Джанни Инфантино пригласил заблокированных в Тхам Луанг юных футболистов на финал чемпионата мира в Москву. «Мы надеемся, что наши слова поддержки принесут им чуточку спокойствия и помогут стать храбрее в эти трудные моменты, — говорится в заявлении Инфантино. — Я надеюсь, что они смогут присоединиться к нам на этом матче».

Во второй день спасательной операции удалось вызволить еще четырех ребят — в общей сложности на поверхность вытащили восемь ребят. Их имена пока держат в секрете. Все они в настоящее время находятся под наблюдением медиков. В пещере остаются четверо подростков и их 25-летний тренер. В штабе рассчитывают спасти их уже в самое ближайшее время.